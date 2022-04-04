ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 119 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 27 تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب وحجة وصعدة ولحج وما وراء الحدود، و16 غارة لطيران الأباتشي والاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب والفاخر بمحافظة الضالع وموقع شامخ قعبان بمحافظة لحج.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استحدثوا ثلاثة تحصينات قتالية، في الأقوز بمديرية مريس بمحافظة الضالع ومنطقة شرق الشيخ وشرق تبة الشرقي في جيزان.

ولفت المصدر إلى تسجيل عملية هجومية لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان العبية في العكد بمحافظة مأرب. وذكر أنه تم رصد 23 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية.

حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه أحد الأطقم التابعة للجيش واللجان الشعبية في الشرفة بنجران، فيما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في البلق بمحافظة مأرب وفي مزرعة الهمداني وغرب حرض بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران.

وأكد المصدر تسجيل 41 خرقا بإطلاق نار كثيف على ممتلكات المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات حجة ولحج والضالع وجبهات ما وراء الحدود.