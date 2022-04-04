دشنت أمانة العاصمة ومطار صنعاء الدولي اليوم، زراعة ستة آلاف شتلة بن في فناء المطار بمبادرة مجتمعية.

وفي التدشين أشاد وكيل الأمانة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري، بهذه المبادرة لتشجيع المجتمع على التوجه لزراعة المحاصيل، وخاصة البن، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته.

وأكد أهمية التوسع في الزراعة باستغلال الموارد والمساحات واستصلاح الأراضي الزراعية بما يسهم في توفير الأمن الغذائي، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

بدوره أشار مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى دلالة زراعة شتلات البن بساحة المطار المحاصر والمغلق، في استمرار صمود اليمنيين وثباتهم.

ولفت إلى أهمية التوجه لزراعة البن، وتفعيل جهود النهضة الزراعية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتحويل اليمن من بلد مستهلك إلى مصدر لمختلف المحاصيل الزراعية.

من جانبه أكد صاحب المبادرة غالب جرمه، أهمية دعم الجبهة الزراعية وتشجيع مثل هذه المبادرات.. مشيراً إلى ما تتميز به مناطق واسعة في الأمانة من مقومات لزراعة البن ما يتطلب الاهتمام بزراعة البن، سيما في ظل ارتفاع أسعاره في السوق العالمي.