الرئيسية أخبار وتقارير عاجل.. صنعاء تصدر قرار جمهوري جديد أخبار وتقارير عاجل.. صنعاء تصدر قرار جمهوري جديد 5 أبريل، 2022 351 تعيين عمرو معد يكرب الهمداني عضواً بمجلس الشورى صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (33) لسنة 2022م بتعيين عمرو معد يكرب الهمداني عضواً في مجلس الشورى. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب الرئيس المشاط: يوجه بمساعدات وصرف نصف راتب ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحصار والرد آت لا محالة الرئيس المشاط يوجه رسالة قوية للأمم المتحدة واليمن من أوائل الدول المنضمة لمجلس الأمن ويحذر من الإستخفاف بالشعب اليمني صدور تعيينات وزارية جديدة إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.