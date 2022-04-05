تعيين عمرو معد يكرب الهمداني عضواً بمجلس الشورى

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (33) لسنة 2022م بتعيين عمرو معد يكرب الهمداني عضواً في مجلس الشورى.

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