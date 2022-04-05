عاجل.. صنعاء تكشف عن انقلاب قبائل سعودية في وجه ال سعود وبدعم سري لهذه الدولة (اسماء)

عاجل.. صنعاء تكشف عن انقلاب قبائل سعودية في وجه ال سعود وبدعم سري لهذه الدولة (اسماء)

كشف عضو المكتب السياسي لانصار الله، محمد البخيتي عن تحرك قبلي داخل السعودية في وجه النظام السعودي وعن مساندة بريطانية في السر للاسرة الحاكمة لاخماد ثورتهم.

واشار البخيتي للسبب في انزعاج ال سعود من اليمن وهو مد اليد للقبائل اليمانية بالجزيرة العربية خصوصا قبيلة شمر ويام والعجمان وال مرة.

واضاف : اكثر ما يزعج ال سعود هو دعوتنا لوحدة الصف الوطني ومد يدنا للقبائل اليمانية على امتداد الجزيرة العربية خصوصا (قبيلة شمر ويام والعجمان وال مرة) وهي القبائل التي كانت تهيمن على معظم شبة الجزيرة العربية وسعت بريطانيا لتقويض سلطتها وذلك بدعم ال سعود، وعلينا أن نركز على ما يقلق العدو.

ولفت الى ان ‏هذه ليست المرة الأولى التي تستعين فيها بريطانيا بال سعود لحرب اليمنيين في الجزيرة العربية، فقد سبق واستعانت بهم لحرب القبائل اليمنية “شمر والعجمان وال مرة” في عمق الجزيرة العربية ولولا الدعم البريطاني لما استطاع ال سعود السيطرة على نجد.

وكشف البخيتي في سلسلة تغريدات بشان هذا الموضوع عن “رسالة عبدالعزيز ال سعود الى برسي كوكس المبعوث البريطاني في الخليج تستجدي دعما عاجلا ضد قبائل العجمان”.

وفي مضمون الرسالة الممهورة بتاريخ 17 – 6 – 1917م استجداء سعودي ارسال خبراء تدريب بريطانيين لمليشيات ال سعود لما وصفته الرسالة بالمكائن وايضا تزويد ال سعود بمدافع وذخائر جديدة لنفاد مخزونهم نتيجة المعارك المحتدمة مع قبائل العجمان.

واكد البخيتي ان ‏كسر قرن الشيطان لن يتحقق إلا على يد اليمانيون كما أكد على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر من رواية داعيا اقيال اليمن ابتداء من مضارب مذحج جنوبا حتى مضارب شمر شمالا الاستعداد لكسر قرن الشيطان.