كشف متحدث شركة النفط عن موعد وصول ثالث سفينة مشتقات الى ميناء الحديدة منذ اطلاق الهدنة في الاول من شهر رمضان الجاري.

وقال عصام المتوكل انه تم منح سفينة ‎الديزل الاسعافية “ديتونا” والتي تحمل كمية 29,934 طن تصريح دخول الى ميناء ‎الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد سلسلة من الاجراءات.

وتوقع المتوكل وصول السفينة المذكورة في تمام الساعة 09:19 من صباح اليوم.

وتعد هذه ثالث سفينة مشتقات يتم السماح بدخولها منذ اعلان الهدنة الانسانية والعسكرية والتي تستمر شهرين وذلك بعد السماح لسفينة مازوت واخرى اسعافية تحمل بنزين في وقت لاحق الى ميناء الحديدة.