شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التداولات المسائية اليوم الخميس 7 إبريل/نيسان 2022، انتعاشا غير مسبوقًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية بعد الإعلان عن الوديعة المالية السعودية للبنك المركزي اليمني.
وشهدت سوق العملات في اليمن تحولا ملحوظا اليوم الخميس، بعد إعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية بأكثر من 40%.
صعود الريال اليمني بالشكل الجنوني والمستمر في جميع المحافظات اليمنية المحتلة والمحررة، أجبر شركات الصرافة توقيف صرف الدولار والريال السعودي، خوفا من الخسارة، إلى أن يستقر الريال اليمني في سعر محدد.
وقالت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني سجل تحسنا مفاجئا في المناطق المحررة وبلغ 495 ريال للدولار الواحد. كما صعد الريال اليمني أمام الريال السعودي بشكل كبير، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 130 ريالا يمنيا.
أسعار الصرف في صنعاء اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|495
|530
|ريال سعودي
|130
|140
|اليورو
|679
|682
|الدرهم الإماراتي
|130
|140
|الجنية المصري
|37
|38
|الريال العماني
|1563
|1567
|الريال القطري
|164
|165
|رمبي صيني
|94
|95
|الجنية الإسترليني
|810
|812
|دولار كندي
|475
|477
|دولار استرالي
|429.36
|430.00
|فرنك سويسري
|655
|657
|دينار جزائري
|4.00
|4.30
وفي عدن، سجل الريال اليمني انتعاش وتحسن كبير بواقع 680 ريالا للدولار الواحد، كما بلغ سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في المناطق المحتلة الى 180 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء الخميس.
أسعار الصرف في عدن اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|680
|755
|ريال سعودي
|180
|200
|اليورو
|727
|850
|الدرهم الإماراتي
|208
|225
|الجنية المصري
|40
|50
|الريال العماني
|1710
|1900
|الريال القطري
|200
|210
|رمبي صيني
|174
|178
|الجنية الإسترليني
|829
|940
|دولار كندي
|874
|892
كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 780 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 220 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
أسعار صرف العملات اليوم في حضرموت
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|775
|790
|الريال السعودي
|220
|245
الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي – صنعاء
|490
|567
|الريال السعودي – صنعاء
|130
|150
هذا وأعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل لاقتصاد المناطق المحتلة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.
وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.