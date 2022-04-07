شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التداولات المسائية اليوم الخميس 7 إبريل/نيسان 2022، انتعاشا غير مسبوقًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية بعد الإعلان عن الوديعة المالية السعودية للبنك المركزي اليمني.

وشهدت سوق العملات في اليمن تحولا ملحوظا اليوم الخميس، بعد إعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية بأكثر من 40%.

صعود الريال اليمني بالشكل الجنوني والمستمر في جميع المحافظات اليمنية المحتلة والمحررة، أجبر شركات الصرافة توقيف صرف الدولار والريال السعودي، خوفا من الخسارة، إلى أن يستقر الريال اليمني في سعر محدد.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني سجل تحسنا مفاجئا في المناطق المحررة وبلغ 495 ريال للدولار الواحد. كما صعد الريال اليمني أمام الريال السعودي بشكل كبير، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 130 ريالا يمنيا.

أسعار الصرف في صنعاء اليوم

العملة شراء بيع
دولار أمريكي 495 530
ريال سعودي 130 140
اليورو 679 682
الدرهم الإماراتي 130 140
الجنية المصري 37 38
الريال العماني 1563 1567
الريال القطري 164 165
رمبي صيني 94 95
الجنية الإسترليني 810 812
دولار كندي 475 477
دولار استرالي 429.36 430.00
فرنك سويسري 655 657
دينار جزائري 4.00 4.30

وفي عدن، سجل الريال اليمني انتعاش وتحسن كبير بواقع 680 ريالا للدولار الواحد، كما بلغ سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في المناطق المحتلة الى 180 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء الخميس.

أسعار الصرف في عدن اليوم

العملة شراء بيع
دولار أمريكي 680 755
ريال سعودي 180 200
اليورو 727 850
الدرهم الإماراتي 208 225
الجنية المصري 40 50
الريال العماني 1710 1900
الريال القطري 200 210
رمبي صيني 174 178
الجنية الإسترليني 829 940
دولار كندي 874 892

كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 780 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 220 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.

أسعار صرف العملات اليوم في حضرموت

العملة شراء بيع
دولار أمريكي 775 790
الريال السعودي 220 245

الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء

العملة شراء بيع
الدولار الأمريكي – صنعاء 490 567
الريال السعودي – صنعاء 130 150

هذا وأعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل لاقتصاد المناطق المحتلة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

ومنذ سنوات يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، بسبب الحصار والعدوان على اليمن، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات المحتلة، جنوبي اليمن، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال نهاية العام الماضي في عدن، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

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