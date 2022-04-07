شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التداولات المسائية اليوم الخميس 7 إبريل/نيسان 2022، انتعاشا غير مسبوقًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية بعد الإعلان عن الوديعة المالية السعودية للبنك المركزي اليمني.

وشهدت سوق العملات في اليمن تحولا ملحوظا اليوم الخميس، بعد إعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية بأكثر من 40%.

صعود الريال اليمني بالشكل الجنوني والمستمر في جميع المحافظات اليمنية المحتلة والمحررة، أجبر شركات الصرافة توقيف صرف الدولار والريال السعودي، خوفا من الخسارة، إلى أن يستقر الريال اليمني في سعر محدد.

وقالت مصادر مصرفية في صنعاء، أن سعر صرف الريال اليمني سجل تحسنا مفاجئا في المناطق المحررة وبلغ 495 ريال للدولار الواحد. كما صعد الريال اليمني أمام الريال السعودي بشكل كبير، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 130 ريالا يمنيا.