عاجل الآن.. بيان هام لشركة النفط اليمنية بصنعاء عن المشتقات النفطية

عاجل الآن.. بيان هام لشركة النفط اليمنية بصنعاء عن المشتقات النفطية

جددت شركة النفط اليمنية، فجر اليوم السبت، تأكيدها على إستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في إحتجاز عدد (2) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (58,462) طن من مادتي البنزين والديزل.

وأضافت أن الحجز يستمر لفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا “3” أيام من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وأشارت الى أن ذلك يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم للهدنة المعلنة وكذا لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

مرفق كشف تفصيلي بالكميات والسفن المحتجزة.