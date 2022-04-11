شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية من يوم الإثنين، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.

بينما واصلت أسعار الصرف استمرار ارتفاعها صباح اليوم الثلاثاء، بأسعار مختلفة من المناطق المحرر الى المناطق المحتلة.

وكانت الأسعار بالكريمي للصرافة صباح اليوم الثلاثاء في صنعاء

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 558 567 الريال السعودي – صنعاء 148 150

أسعار الصرف في مناطق صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 555إلى 558ريال.

بيع: 565إلى 568ريال.

الريال السعودي

شراء: 147 إلى 148 ريال.

بيع: 149 إلى 150 ريال.

أسعار الصرف في مناطق عدن

الدولار الأمريكي

شراء: 935 إلى 945 ريال

بيع : 975 إلى 990 ريال

الريال السعودي

شراء: 245 إلى 250 ريال.

بيع : 255 إلى 260 ريال.