أنهى صلح قبلي بمحافظة البيضاء، قضية قتل بين سادة ريام والمكلة وآل ناقوس بمديرية رداع، أدت إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وفي الصلح القبلي بحضور وكيل المحافظة صالح الجوفي والمشايخ مجاهد صالح الوهبي وزبن الريامي وعلي الطيري، أعلن أولياء الدم من آل ناقوس وسادة ريام والمكلة العفو عن الجناة لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وأكد وكيل المحافظة أن تسامح أبناء اليمن وتآخيهم، في إنهاء قضايا الثارات والمشاكل المجتمعية، يعكس حرصهم على التوجه للعدو الحقيقي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

واعتبر إنهاء القضية بين سادة ريام والمكلة وآل ناقوس، رسالة لدول العدوان بتسامح قبائل اليمن وتنازلهم لبعضهم البعض، واستمرار الصمود في مواجهة قوى العدوان ومخططاتها.

وحث الوكيل الجوفي الجميع على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية وإنهاء قضايا الثارات وحل المشاكل والخلافات بطرق أخوية، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في إصلاح ذات البين.

من جانبه ثمن مدير أمن المحافظة العميد عبدالله العربجي، الموقف المشرف لسادة ريام والمكلة وآل ناقوس في العفو والتنازل عن القضية وتجاوز الخلافات وتعزيز التسامح. وأشاد بجهود المشايخ والشخصيات الاجتماعية والقيادات التنفيذية المساهمة في حل القضية وإغلاقها ملفها.