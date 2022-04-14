عاجل.. دولة عربية تعلن حالة الطوارئ والاستنفار والجهوزية نظرا للأوضاع الطارئة التي تعيشها كافة المحافظات هذه اللحظات (شاهد ما يحدث بالفيديو)

عاجل.. دولة عربية تعلن حالة الطوارئ والاستنفار والجهوزية نظرا للأوضاع الطارئة التي تعيشها كافة المحافظات هذه اللحظات (شاهد ما يحدث بالفيديو)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني حالة الاستنفار والجهوزية نظرا للأوضاع الطارئة التي تعيشها كافة المحافظات الفلسطينية من تصعيد كبير لكيان العدو الإسرائيليل المحتل.

وأعلنت مصادر فلسطينية، أن قوات إحتلال كيان العدو الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس. واقتحمت حارة أبو سنينة بمدينة الخليل.

وأضافت أن قوات كيان العدو الإسرائيلي المحتل تقتحم في هذه اللحظات بلدة الطور في القدس المحتلة.

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وأكدت المصادر، أن مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات كيان الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس. وإطلاق نار أخر على مستوطنة “إفرات” المقامة على أراضي قرى جنوب بيت لحم.

اندلاع مواجهات

وكان أفادت مصادر فلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش كيان العدو الإسرائيلي، واستخدم الأخير الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب بإصابة مواطن فلسطيني بجراح.

وأكدت المصادر، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية إلى 3 خلال الـ24 ساعة الماضية.

إضراب شامل

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية برام الله والبيرة، أن الخميس يوم حداد وإضراب شامل ويوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس، استنكارًا لجرائم الاحتلال وإجلالًا لأرواح الشهيــدين في سلواد وحوسان”.

وأعلنتا جامعتا الخليل وبوليتكنك، الخميس تعليق لدوام، حدادًا على أرواح شهداء رام الله ونابلس وبيت لحم

تحذير ودعوة الى النفير العام

وكان حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة وحساسية الوضع الأخير في الضفة الغربية، معتبرة أنه قابل للانفجار، وحملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية زعزعة الاستقرار.

وحملت كيان العدو الإسرائيلي مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجها “سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء شعبنا”.

من جهته، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الجماهير إلى ـ”النفير العام والتصدّي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل”.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توترا ملحوظا حيث يشن جيش كيان العدو الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة تتسبب باندلاع اشتباكات مع فلسطينيين.