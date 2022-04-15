أقدم زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، يوم امس الخميس ١٣رمضان ١٤٤٣هجرية الموافق 14 ابريل على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وأفادت مصادر إخبارية، بأن بالودان جاء برفقة عناصر الشرطة إلى منطقة في المدينة يقطن فيها مسلمون، وأشعل النار بالقرآن الكريم دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.

وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة بعدم السماح للعنصري بالدوان بتنفيذ استفزازه، إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم. وإثر ذلك، قطع عدد من الحاضرين طريقا بالمنطقة، ورموا الشرطة بالحجارة.

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وفي تصريح، قال رئيس “حزب الألوان المختلفة” السويدي، ميكائيل يوكسال، إن بالودان العنصري المعادي للمسلمين يواصل استفزازاته بحرق القرآن الكريم بمدن سويدية مختلفة تحت حراسة شرطية مشددة.

وأشار إلى أن بالودان يختار على وجه الخصوص المناطق المكتظة بالمسلمين لتنفيذ استفزازاته، وأن الشرطة تسمح له بذلك.

والجدير بالذكر ان هذا الارهابي الدانماركي يحرق نسخ القرآن الكريم منذو سنوات في المدن الدنماراكية والاوروبية ويتعمد حرق القرآن الكريم في احياء يسكنها المسلمون كاستفزاز لمشاعر المسلمين والامة الاسلامية.