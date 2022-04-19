زفت لجنة الشكاوي بالعاصمة صنعاء، بشرى سارة للمواطنين المتضررين حول مطار صنعاء بانصافهم لمعالجة أضرار منازلهم، وانشاء سور نهائي حول محيط مطار صنعاء الدولي لحمايتهم.

وأقرت العاصمة صنعاء إلى إنشاء سور نهائي لمطار صنعاء, وإزالة المباني الداخلة في الخط الأحمر للمطار في الجهة الجنوبية وبناء السور المحدد له وتعويض أصحاب المباني المتضررين كلا بحسب حالته, وإيقاف الاستحداثات والبناء العشوائي.

كان ذلك في ناقش نائب وزير العدل القاضي الدكتور إبراهيم اسماعيل الوزير خلال اجتماعه اليوم، بلجنة إستقبال الشكاوي وإنصاف المتضررين في محيط مطار صنعاء الدولي، الصعوبات والمعوقات والمشاكل والحلول المقترحة في تلك المناطق.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مجمل الصعوبات والمشاكل والحلول المقترحة لمعالجة تلك الاشكاليات للأراضي الواقعة في محيط المطار في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية, والواقعة ضمن القطاع الممنوع البناء فيه, تبعاً لقرار مجلس الوزراء (387) لعام 2005م, واستيفاءً لشروط وأمن وسلامة الملاحة الجوية بحسب معايير منظمة الايكو الدولية, وتنفيذاً للدراسات والتصاميم التي وضعت من قبل الشركة المختصة.

وخلصت اللجنة, إلى ضرورة الشروع في تنفيذ وإنشاء السور النهائي للمطار, وإزالة المباني الداخلة في الخط الأحمر للمطار في الجهة الجنوبية وبناء السور المحدد له وتعويض أصحاب المباني كلا بحسب حالته.

إضافة الى إيقاف الاستحداثات والبناء العشوائي في المناطق الشمالية والجنوبية باستخدام كل الوسائل وامكانيات الجهات المعنية في الدولة تفاديا لتفاقم المشاكل في المنطقة, وعمل الحلول للأراضي الداخلة في حرم مطار صنعاء بصورة جماعية.

وشدد نائب وزير العدل الذي يترأس لجنة استقبال الشكاوي وإنصاف المتضررين، على باقي اللجان المختصة الرفع بنتائج أعمالها إلى لجنة الشكاوي ليتسنى للجنة حل المشاكل وإنصاف المتضررين.