“خاص”

أعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

(كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهࣱ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰۤ أَن تَكۡرَهُوا۟ شَیۡـࣰٔا وَهُوَ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّوا۟ شَیۡـࣰٔا وَهُوَ شَرࣱّ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ)

“سورة البقرة الآية ٢١٦”

(وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَـٰهِدِینَ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰبِرِینَ وَنَبۡلُوَا۟ أَخۡبَارَكُمۡ) ” سورة محمد الآية ٣١”

(وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن یَكُفَّ بَأۡسَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأۡسࣰا وَأَشَدُّ تَنكِیلࣰا)

“سورة النساء من الآية ٨٤”

(إِلَّا تَنفِرُوا۟ یُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِیمࣰا وَیَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَیۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَیۡـࣰٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرٌ)

“سورة التوبة الآية ٣٩”

(أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تُتۡرَكُوا۟ وَلَمَّا یَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمۡ وَلَمۡ یَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلۡمُؤۡمِنِینَ وَلِیجَةࣰۚ وَٱللَّهُ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ)

“سورة التوبة الآية ١٦”

( إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَ ٰ⁠لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَیَقۡتُلُونَ وَیُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقࣰّا فِی ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِیلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُوا۟ بِبَیۡعِكُمُ ٱلَّذِی بَایَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَ ٰ⁠لِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ)

“سورة التوبة الآية ١١١”

(وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَیۡءࣲ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ)

“سورة الانفال الآية ٦٠”

(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ)

“سورة محمد الآية ٧”

صدق الله العظيم

في سياق الحديث عن معركة بدر الكبرى، تناول السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ينصره القوي العزيز ويحفظه، موضوع الجهاد وتلازمه مع الايمان وبه عزة وكرامة ونهضة وردع للاعداء.

وبدونه ذل وخضوع واستباحه للامة بكل المجالات انسان وخيرات وقيم ومبادئ واخلاق ودين وخسران الدنيا والآخرة موضحاً ان الجهاد فريضة ذكرت في القرآن الكريم اكثر من فرائض الاخرى والجهاد ليس من المستحبات والمندوبات والرغبات ان اخذ به كان وان لم يؤخذ به لاحرج.

واكد علم الهُدى ان الجهاد فريضة مستمره بالاستشهاد بمسيرة الرسول الكريم محمد صلّ الله عليه وآله وسلم ومن الشهر السابع من السنة الاولى للهجرة تحرك الرسول الكريم بالسرايا والمعارك والمبادرة الى الهجوم وعدم الاستكانه حتى وهو على سرير المرض في آخر ايامه اعد وجهز حملة عسكرية بقيادة اسامة بن زيد لتحرير الشام من الروم.

واشار السيد القائد كيف انتهت اليه حال الامة الاسلامية عندما عطلت فريضة الجهاد اصبحت مرتعا خصبا للاعداء بالغزو والاحتلال ونهب الخيرات وتدنيس المقدسات وحرق نسخ القرآن الكريم والتطاول على النبي الكريم وامست انظمة خيانة التطبيع تتنصل عن القيم والاخلاق وبالقانون المخالف للقرآن الكريم فانعدمت الغيرة والكرامة الانسانية وامسوا ادوات رخيصه للاعداء تل ابيب وواشنطن ولندن ومعهم المنافقين من ابناء جلدتنا.

وبالمقابل اشار السيد القائد الى نماذج واعدوا بجهاد السلاح والمقاومة والاقتصاد والوعي المعنوي والثقافي في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقاومة الاسلامية في العراق ولبنان وغزة فلسطين وكيف ان العدو يتهيب ويخشى من شن حرب وعدوان عليها وذلك هو الردع باعدوا وما بعد الردع انتصار بعون القوي العزيز.

وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وبعد 7 سنوات عدوان هاهو العدوان يتخبط ويعمل على احراق اوراق مستهلكه للمنافقين ويعمل على تدوير اوراق سوداء ونهايتهم مثل الطاغية فرعون الغرق في مياة البحر الاحمر الساحل الغربي ليمن الايمان والانصار ليمن قوم مؤمنيين بالجهاد الايماني.

سلام الله علم الهُدى

سيدي ومولاى/ “عبدالملك بدر الدين الحوثي” يحفظهالله وينصره القوي العزيز.

___

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

١٩ رمضان ١٤٤٣ه

20 ابريل 2022م