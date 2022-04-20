شنت طائرات العدو الاسرائيلي ، بعد منتصف الليلة، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الطيران الحربي “الإسرائيلي” استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى بعدد من الصواريخ.

وأوضحت أن العدو استهدف الموقع بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في المكان دون وقوع اصابات بشرية.

أفادت وسائل إعلام صهيونية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة.

دوي انفجارات في مستوطنة سديروت وإصابات بين الصهاينة

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن “صاروخا أطلق من غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وألحق أضرارا بمنزل وسيارة في سديروت”.

وأعلنت شرطة الإحتلال عن “استقدام قوات إلى سديروت بعد بلاغ عن سقوط صاروخ في ساحة منزل” وتحدث مراسل القناة الـ 13 العبرية عن اصابة 4 صهاينة جراء سقوط الصاروخ.

وتداولت حسابات على تويتر صورا تظهر تعرض سيارة لأضرار في سديروت.