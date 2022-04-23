شيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين المقدم عاهد عادل السودي، والنقيب عبدالله أحمد كعيده، والنقيب علي صالح النجار، والملازم أول نايف حسين الجرادة، والملازم أول خالد محمد العديني، والملازم أول خالد صالح جارالله، والمساعد أسد عبده البكالي.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها عدد من القيادات العسكرية والأمنية وأهالي وأقارب الشهداء، أكد المشيعون السير على درب الشهداء في التصدي للعدوان ومؤامراته.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.