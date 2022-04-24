“خاص”

أعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

قال تعالى:

(وَٱعۡتَصِمُوا۟ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِیعࣰا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ۚ وَٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَاۤءࣰ فَأَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦۤ إِخۡوَ ٰ⁠نࣰا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةࣲ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَ ٰ⁠لِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ) ” سورة آل عمران الآية ١٠٣”

قال تعالى:

(وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ یَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَیُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَیُطِیعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۤۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ سَیَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ) “سورة التوبة الآية ٧١”

قال تعالى:

(وَقُل لِّعِبَادِی یَقُولُوا۟ ٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّیۡطَـٰنَ یَنزَغُ بَیۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّیۡطَـٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَـٰنِ عَدُوࣰّا مُّبِینࣰا)

“سورة الاسراء الآية ٥٣”

قال تعالى:

( ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِی بَیۡنَكَ وَبَیۡنَهُۥ عَدَ ٰ⁠وَةࣱ كَأَنَّهُۥ وَلِیٌّ حَمِیمࣱ)

“سورة فصلت من الآية ٣٤”

صدق الله العظيم

قال الرسول محمد صلً الله عليه وآله وسلم: ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ).

في سياق الحديث عن المبدأ العظيم بالاعتصام الجماعي للامة الاسلامية وَٱعۡتَصِمُوا۟ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِیعࣰا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ۚ .. وإِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ..وٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ تناول علم الهدي السيد القائد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي ينصره الله ويحفظه ولليوم الثاني وبالمحاضرة الرمضانية الثالثة والعشرون اهمية الاعتصام الجماعي كواجب ايماني مبيناً الاثر الايجابي والسلبي لذلك.

حيث اشار السيد القائد ان قبيلة الاوس وقبيلة الخزرج وقبل الرسالة المحمدية المباركة كانتا في حالة فتن وحروب مستمرة وصراع لاينتهي لدرجة ان قبيلة الاوس دخلت في تحالف مع يهود بني قريضة ودخلت قبيلة الخزرج في تحالف مع يهود بني قينقاع، وابناء اليمن في حروب وفتن وصراع واستنزاف مستمر لاينتهي واليهود في حالة امن واستقرار وازدهار.

وكذلك العرب كانوا في حالة تشتت وتعصب وفرقة وصراع على بعير او كلمة استفزاز او بيت شعر بالهجاء وعندما جاء اسلام الرحمة للعالمين توحد الاوس والخزرج واصبحوا بنعمة الاسلام اخوانا وتم اجتاث اليهود من الحجاز المدينة المنورة وتوحد العرب واصبحت الامة الاسلامية لها شأن وموقع وتأثير على اساس الامة الاسلامية الواحدة و المنهج الآلهي القرآني الواحد والقائد الواحد.

وبيّن السيد القائد ان التأييد الآلهي يحصل عندما تتوحد الامة وبهدى القرآن الكريم والقائد الواحد واستعرض السيد القائد حال الامة الاسلامية اليوم من حاله التشتت والضياع والتمزق والضعف ونهب الخيرات من الاشد عداوة اليهود وحليفه الاستعمار الغربي وما كان هذا ليحدث لولا وجود المنافقين من داخل الامة الاسلامية.

وصفات المنافقين تناقض صفات المؤمنين فهم لايعملون بالامر بالمعروف بل كره وحقد وحسد وانانية وعدوان على المؤمنيين وبالاستقواء بالخارج المعادي واكد السيد القائد على اهمية التحرك للمؤمنيين على اساس منهجية وقيادة واحدة ولاننتظر توحد امة المليار والنصف مليار مسلم وان حدث التحرك حصل التاييد الآلهي كماهو الحال عند المقاومة الاسلامية اللبنانية حزب الله الذي هزم العدو الصهيوني في عام 2000م وعام 2006م هزم الجيش الاسرائيلي الذي كان يوصف بانه الجيش الاقوى في الشرق الاوسط وبأنه الجيش الذي لايقهر.

وفي اطار واعتصموا على مستوى الأسرة والعمل والمحيط والمجتمع والدولة والمقاومة الاسلامية اوضح السيد القائد اهمية واعتصموا ولاتفرقوا وعلى مستوى الفعل ورد الفعل فيما بين اهل الصف الواحد وعلى اصحاب الفعل الفاسد ان لايتمسكوا بالفساد والانانية والاستعلاء وعدم الانصات والاستماع للنصائح لتصحيح وتصويب مواقفهم وانفسهم وعلى اهل رد الفعل الغاضب نتيجة فعل ما سلبي ان يتمتعوا بصفات المؤمنين الواردة بالقرآن الكريم بٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ ..ورُحَمَاۤءُ .. وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ.. وأَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِینَ..وَٱلۡكَـٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ ..وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمۡ یَغۡفِرُونَ .. وعلى اساس اصلاح مافسد بين ذات البين بين الفعل ورد الفعل.

واكد السيد القائد ان من يحتفظ بالفساد هو في حالة من العقد والغيظ والكراهية والشحناء وهي مشاعر سلبية على الانسان والمجتمع والعكس صحيح فالتزكية للنفس بالطهارة والاعتصام وفقاً لهدى الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير، هو صفاء للنفس وراحتها وسعادتها بالدنيا والآخرة ومن يعمل على الفرقة والفتن هو بالحقيقة والواقع يعمل عمل الشيطان وهو عمل اسوء مقتاً.

وان الفرقة والهجر والقطيعة يجب ان لاتستمر اكثر من ثلاثة ايام وليال ومع اطالة القطيعة تتسع الفجوة والشيطان يستثمر وينزع ويتألق بالشر وانما المؤمنون اخوة وليس الاخوان مسلمون بالتكفير والفتن والحروب والاستقواء بالانجليز والامريكان واليهود وبن سعود على ابناء اليمن يمن الايمان والحكمة اليمانية.

سلام الله على علم الهُدى سيدي ومولاى/ “عبدالملك بدر الدين الحوثي” ينصره رب الانام و تحرسه العين التي تنام.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٢٣رمضان ١٤٤٣ه

24ابريل 2022م