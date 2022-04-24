كشفت لجنة الأسرى صنعاء اليوم الأحد، عن التقدم بمبادرة وعرض جديد بشأن تبادل الاسرى الى الامم المتحدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى انه ونظراً للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل ‎الأسرى فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة.

واكد المرتضى ان المبادرة تتضمن ‏‎عرضا تم التقدم به للأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك.

وكان أعلن المرتضى، أنه بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة. وأضاف ان الصفقة تشمل1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.