هز إنفجار عنيف وكبير، فجر يوم الإثنين، منطقة النشيمة الصحراوية في مديرية رضوم، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الإنفجار استهدف خط تصدير الغاز المسال التابع لشركة بلحاف من منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف في محافظة شبوة، وتسبب في إندلاع حريق هائل، شوهد من مسافات بعيدة.

وأكدت المصادر أن الإنفجار الكبير الذي استهدف خط تصدير الغاز من محافظة مأرب، أضاء سماء مديرية “رضوم” وعدد من مديريات محافظة ‎شبوة. ووثق عدداً من السكان صوراً للحظة انفجار الأنبوب النفطي وتصاعد ألسنة اللهب بمحافظة شبوة.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية صورا تظهر حجم الحريق الهائل الناتج عن استهداف انبوب النفط الممتد من حقول صافر في مأرب الى ميناء بلحاف في شبوة من قبل جماعات ارهابية وذلك بالتزامن مع معاودة تنظيم القاعدة نشاطه في المحافظات الخاضعة لتحالف العدوان.

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ووفقاً لمصادر، فإن المعلومات تؤكد أن الإنفجار في خط أنبوب الغاز بمحافظة شبوة، جاء نتيجة عمل تخريبي من قبل جماعات مسلحة تمولها دول العدوان.

وتعيش المحافظات المحتلة أوضاعا مأساوية جراء انهيار الأوضاع الأمنية، إضافة الى معاودة تنظيم القاعدة الإرهابي نشاطه في عدد من المحافظات معلنا استعداده لتنفيذ هجمات إرهابية.