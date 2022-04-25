أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، اليوم الاثنين، أن فلسطين قضية مركزية في قلوب اليمنيين ولا يخفى على أحد ما يجري من حصار وحرب نتيجة هذا الموقف تجاه فلسطين.

مفتي الديار اليمنية وفي كلمة له خلال الفعالية الافتتاحية لمؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) بالعاصمة صنعاء شدد على أن الأمة اليوم وهي تعيش مرحلة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب معنية بأن تجسد إيمانها وتبرهنه

وأشار إلى أن مواقف النظامين السعودي والإماراتي واضحة للعيان ومنحازة كل الانحياز لصف الكيان الغاصب، مشددا على المسلمين أن يكرسوا كل جهودهم لتوحيد حركات المقاومة حتى تحقيق النصر على كيان العدو

وقال مفتي الديار اليمنية: لا نزايد على أحد في مواقفنا إلى جانب فلسطين فهذا مبدأ ودين سنُسأل عنه يوم القيامة.

وأكد أن التصعيد الصهيوني تجاه المسجد الأقصى يتطلب استنفار كل القوى والطاقات لمواجهة هذا العدوان، ويجب أن نتحرك لإحياء القضية الفلسطينية في نفوسنا ونفوس أبنائنا حتى يحقق الله لنا النصر.

وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) ويستمر على مدى أربعة أيام تزامنا مع يوم القدس العالمي، بمشاركات يمنية وعربية وإسلامية تجاوزت أكثر من 60 بحث وورقة عمل.