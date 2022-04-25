أعلن رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، الإفراج عن طاقم سفينة روابي بعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال في تغريدة له: بناء على مساع عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم الافراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية.

وأضاف عبد السلام أنه بناء على مساع عمانية تم نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة في اليمن.

وكان وصل يوم السبت، وفد عماني بمعية الوفد الوطني الى العاصمة صنعاء في مساعي عمانية لانهاء الحرب والحصار.