توفي مواطنان جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة على وادي حسارة في مديرية قارة بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي في المديرية، أن حامد محمد الزريقي ونجله حمدان الزريقي توفيا جراء تدفق السيول في وادي حسارة بمديرية قارة، أثناء عبورهما من الوادي على متن سيارة، ومعهما اثنان آخران.

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة أحد المتوفين في سائلة وادي مور بمنطقة السوالمة في مديرية كشر، فيما تم العثور الجثة على الأخرى في منطقة الضهيرة بمديرية المغربة، في حين نجا الاثنان اللذان كانا معهما.

وحذّر المصدر المواطنين من مخاطر عبور السوائل، خاصة خلال موسم الأمطار، حفاظا على حياتهم.. داعياً الجهات ذات العلاقة والمنظّمات الخيرية والإنسانية إلى المساهمة في مساعدة أسرة الزريقي.