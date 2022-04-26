أصدرت العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بعض القرارات تسهيلاً للمواطن اليمني من العبئ واستقبالا لعيد الفطر المبارك.

واعلنت شركة الغاز عن تنفيذ برامج تمويني مكثف للمواطنين في مديريات امانة العاصمه الاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقالت في بيان لها اليوم، ان الشركه اليمنيه للغاز تنفذ البرامج التمويني المكثف للمواطنين في مديريات امانة العاصمه ابتداء من يوم الثلاثاء 26/4/2022 لاستقبال عيد الفطر المبارك.

واشارت الى انها ستقوم بالتوزيع عبر العقال والبيع المباشر عبرالمحطات المتنقله ولاربع فترات في اليوم اضافة الى تشغيل 20محطه لتموين السيارات و20محطة لتعبئة اسطوانات المواطنين من الغاز المستورد من الخارج وبما من شانه استقرار الوضع التمويني.

الخدمة المدنية تحدد موعد إجازتي عيد

هذا وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم السبت المقبل 29 رمضان 1443هـ الموافق 30 إبريل 2022م وتنتهي يوم الأربعاء 3 شوال الموافق 4 مايو.

ولفتت الوزارة الى اعتبار يوم السبت 7 مايو إجازة رسمية تعويضا عن يوم الأحد الأول من مايو عيد العمال العالمي. وذكرت في بيان أن الدوام الرسمي سيُستأنف يوم يوم الأحد 8 مايو، وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة (3) الفقرة (1) والفقرة رقم (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين بمواقع الشرف والبطولة وكافة أبناء الشعب اليمني.