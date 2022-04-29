ثمن قائد الثورة، في محاضرته اليوم الجمعة، خروج الشعب اليمني واستجابتهم الواسعة لأحياء يوم القدس العالمي.

وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أتوجه بالشكر لشعبنا اليمني العزيز لاستجابتهم الواسعة لإحياء يوم القدس العالمي، معتبرا إحياء يوم القدس العالمي على مستوى واسع في العالم الإسلامي أمر في غاية الأهمية.

وان التحرك في إطار موقف الحق ومباينة الأعداء هو من الأعمال العظيمة ومن أعظم القرب إلى الله تعالى وان الخنوع والصمت التام تجاه العدو هو حالة غير صحيحة بكل الاعتبارات.

واشار قائد الثورة الى ان الشعوب في بعض البلدان الإسلامية تعيش مغلوبة على أمرها ولا يظهر موقفها من فلسطين نتيجة مواقف أنظمتها.