دعت أمانة العاصمة صنعاء، المواطنين وأصحاب المحال والأسواق التجارية إلى المشاركة الفاعلة في حملة النظافة التي ستبدأ مساء غد الأحد استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح أمين العاصمة حمود عباد، أن حملة النظافة ستبدأ في الساعة الـ12 مساء ليلة العيد، بمشاركة الأشغال والمرور والأمن والمديريات، وإشراف قيادات ووكلاء أمانة العاصمة ومدراء المديريات وأمناء وأعضاء المجالس المحلية.

وأكد أن حملة نظافة وتوعية ستنطلق بمديريات الأمانة، لرفع المخلفات والبسطات من مختلف الشوارع والأسواق التجارية والأماكن العامة، وكذا تنظيم حركة السير والحد من الازدحام المروري.

وشدد أمين العاصمة، على الجميع عدم إخراج أي مخلفات بعد تنفيذ الحملة ومرور سيارات النظافة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة خاصة خلال أيام العيد.

فيما دعا مدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، أصحاب الأسواق والمحال التجارية والبساطين والباعة المتجولين، إلى التعاون والالتزام برفع معروضاتهم والبسطات قبل موعد تنفيذ الحملة لتسهيل مرور معدات النظافة والأشغال ورفع المخلفات من الشوارع والأسواق.