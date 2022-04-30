أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول سير الاختبارات النهائية للشهادة العامة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1443 هجرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو في تصريح له، أن اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، ستبدأ من يوم السبت 13 شوال 1443 هـ، الموافق ١٤ مايو الحالي، يليها في اليوم التالي اختبارات طلاب الشهادة الأساسية في يوم الأحد 14 شوال الموافق ١٥ مايو من الشهر ذاته.

وأشار إلى إمكانية حصول الطلاب على النسخة الورقية لأرقام الجلوس، التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني (http://www.yemenexam.com) من مدارسهم .. مؤكداً حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة لطلاب وطالبات الشهادة العامة “أساسي، ثانوي ” بما يمكنهم من تأدية اختباراتهم على الوجه الأمثل.

وحث الوكيل النونو الطلاب والطالبات على الاجتهاد واستذكار ومراجعة دروسهم خلال الأيام المتبقية من موعد الاختبارات بما يمكنهم من التفوق وحصد المراتب العليا.

ونشرت الوزارة جدول الاختبارات العامة للشهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) للعام الدراسي 2021- 2022م.

كما نشرت جدول الاختبارات العامة للشهادة الثانوية العامة (القسم الأدبي ) للعام الدراسي 2021- 2022م