تحدّث إعلام كيان العدو الإسرائيلي عن استثمار صندوق جاريد كوشنير، المساعد السابق للبيت الأبيض، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، أموالاً سعودية في “الكيان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنه “أول استثمار سعودي علني، وربما يكون تأسيساً لتحسين العلاقات” بين الجانبين.

ونقلت “قناة “كان” العبرية تقريراً نُشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يتحدث عن هذا الأمر، مشيرةً إلى أنه “هكذا يبدو الأمر من الناحية الاقتصادية على الأقل”.

وبحسب صندوق تابع لكوشنير،”سوف يستثمر الأخير ملايين الدولارات في شركات ناشئة تابعة لكيان العدو الإسرائيلي قريباً”. وبحسب التقرير، فإنه “في إطار المفاوضات الجارية بين كوشنير والسعوديين”، تم الاتفاق على أنّ “السعودية تستطيع أن تستثمر في الكيان الإسرائيلي”.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، أفاد تقرير نشره موقع “بي بي أس” الإخباري ، “بـاستثمار كوشنير ملياري دولار من الصندوق السعودي الذي يديره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”، الأمر الذي أثار تساؤلات “بشأن أخلاقيات الأعمال التجارية في فترة ما بعد البيت الأبيض”.

وقال التقرير إنّ “شركة الأسهم الخاصة التي يملكها كوشنر حصلت على استثمار سعودي ضخم، بعد أن ألغى ابن سلمان مجموعة من الاعتراضات من مستشاري صناديق الثروة السيادية”.