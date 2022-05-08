عاجل.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام

اصدرت شركة النفط اليمنية بيان مقتضب بشان مزاعم وجود ازمة مشتقات ورجوع السرات في بعض المحطات بالعاصمة مؤكدة بان الوضع التمويني مستقر.

وقالت في بيان مقتضب قبل قليل ( الأخوة المواطنين الكرام : مايزال الوضع التمويني على ماهو عليه ولا داعي للانجرار خلف الشائعات.