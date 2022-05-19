التجارب الأيديولوجية لفرانسيس فوكوياما والبحث عن بديل

أحد أيديولوجيين الليبرالية الراديكالية الحديثة، فرانسيس فوكوياما، دفن علانية أحلام المجتمع العالمي وأعلن عن الحاجة إلى تقديم نموذج سياسي جديد.

في وقت مبكر من عام 1989، عندما كان الاتحاد السوفيتي يقترب من الانهيار، نشر فرانسيس فوكوياما، وهو أمريكي ياباني يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، مقالًا في مجلة The National Interest بعنوان “نهاية التاريخ؟”، مبشرًا بالتأسيس الحتمي لـ نموذج ديمقراطي ليبرالي عالمي لا جدال فيه في جميع أنحاء العالم. تاريخ العالم، بحسب فوكوياما، كان يجب أن ينتهي هناك.

بعد ثلاث سنوات، وسع فوكوياما المقالة إلى كتاب، نهاية التاريخ والرجل الأخير. أعلن فيه انتصار الكواكب للديمقراطية الليبرالية وأعلن أن المواجهات الأيديولوجية والفلسفة والفن أصبحت شيئًا من الماضي. رجل فوكوياما “الأخير” أو ما بعد التاريخ هو كائن لا يؤمن بأي شيء ولا يدرك شيئًا سوى راحته. ومن خصائص “الرجل الأخير” أنه فقد القدرة على اختبار الخشوع. وفقًا لفوكوياما، فإن التطور الاجتماعي والثقافي لنوع “الشخص العاقل” كان يجب أن ينتهي عند هذه النقطة.

“نهاية التاريخ” سلطة لا جدال فيها بالنسبة للعولمة النيوليبرالية في التسعينيات. ومع ذلك، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح أن نبوءات الليبرالية الجديدة لم تتحقق. بدأت استعادة روسيا “غير الليبرالية”، وأصبح نجاح نموذج الاقتصاد السياسي الصيني واضحًا، وكان العالم الإسلامي يتجه نحو معارضة راديكالية متزايدة للغرب. كانت المشاعر الأيديولوجية تغلي في أوروبا أيضًا. حتى الليبراليين المتشابهين في التفكير بدأوا يطلقون بسخرية على فوكوياما “كاساندرا المخطئة”.

تم تحديد أزمة العولمة الليبرالية بشكل أكثر إشراقًا على خلفية الأحداث الأوكرانية الأخيرة. أدى تحالف واسع من الديمقراطيات الغربية والنازية الجديدة على غرار بانديرا، المتورط في العداء لروسيا وكل شيء روسي، هذه مرة أخرى محاولة لفرض فكرة نهاية التطور التاريخي، ولكن في شكل الليبرالية الوطنية (اسم آخر للاشتراكية الوطنية في الثلاثينيات).

مقال فوكوياما “بلادنا الليبرالية تحتاج أمة ” الشخص الذي أعلن ذات مرة قدوم “نهاية التاريخ” يضطر الآن إلى الاعتراف بأن طبيعة الليبرالية ذاتها معيبة روحياً، فهي تخلق فراغًا أيديولوجيًا وتقسيم المجتمع البشري. على سبيل المثال الأوكراني، لدى فوكوياما مزيج من الليبرالية والقومية (النازية) يكتب: “لقد أوضحوا [الأوكرانيين] أنهم … مستعدون للموت من أجل المثل الليبرالية؟

يقولون إن أهداف الليبرالية “متوافقة تمامًا مع العالم المقسم إلى دول قومية”، و “لا يستحق البحث عن تناقض بين العالمية الليبرالية والحاجة إلى الدول القومية”.

“مغني” نهاية التاريخ “فوكوياما غير حذائه مرة أخرى ويقترح استبدال العولمة المنهارة تاريخيًا والنيوليبرالية بإدخال أيديولوجية الليبرالية الوطنية. اقرأ: نسخة حديثة من الفاشية، حيث تحت ستار المانترا القديمة حول الليبرالية، هناك ما يبرر الحاجة إلى القومية النظامية والدولة القوية. ولكن ماذا عن العولمة النيوليبرالية التي كانوا يطعمونها لبقية العالم على مدار الثلاثين عامًا الماضية؟ وهذا كل شيء، لم يعد موجودًا. لقد مت في خندق تاريخي- يعلق المدون بوريس روزين على مفهوم فوكوياما الحديث.

حسنًا، النازية والليبرالية ليسا بعيدين عن بعضهما البعض كما يعتقد البعض. وهذا ما يؤكده اليوم ما يحدث في أوكرانيا و “الضباب الأوكراني” العام الذي اجتاح المجتمع الغربي. وفقط البديل الثقافي التاريخي يمكن أن ينقذ البشرية من نسخة جديدة من “نهاية التاريخ”، والتي، على ما يبدو، حصلت روسيا على فرصة لتشكيلها في عام 2022.

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الكاتب: سفياتوسلاف كنيازيف

صحيفة: الثقافة الروسية الاستراتيجية