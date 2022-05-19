أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة بريطانية في المياه الإقليمية قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم على سفينة شحن تابعة لها قبالة ميناء الحديدة على بعد 63 كم في البحر الأحمر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن سفينة شحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غربي الحديدة باليمن.

وقالت مصادر اعلامية تابعة للمرتزقة، أن الحوثيون يصادرون قاربا يحمل مؤن تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة قادما من المخا، اثناء مروره في المياه اليمنية قبالة الحديدة باتجاه ميناء ميدي.

ونقلت وكالة رويترز عن الأسطول الأمريكي الخامس: نحن على علم بوقوع حادثة في البحر الأحمر.

ولم يوضح أي طرف تفاصيل الحادث أو الهجوم حتى وقت كتابة الخبر.