أكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو يمثل واحدة من أعظم القيم والمعاني المتجذرة في هوية وتاريخ الشعب اليمني.

وأشار التحالف في بيان إلى أن هذه المناسبة محطة إلهام للمسار الوطني الصائب الذي يفرض على جميع أبناء الشعب تجاوز الخلافات لتحقيق المزيد من الاصطفاف والتماسك في مواجهة التحديات خصوصا في هذا الظرف العصيب والفاصل من التاريخ اليمني، وفي ظل اشتداد المشاريع والمؤامرات التي يحيكها الغزاة والمعتدين ضد الوطن ووحدته.

وحيا البيان المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة، مثمناً صمود الشعب اليمني في مواجهة الحصار والحرب الاقتصادية والإعلامية ومؤامرات تحالف العدوان ومرتزقته.

ودعا البيان إلى المزيد من الضغط على الأمم المتحدة لإلزام تحالف العدوان بتنفيذها كافة بنود الهدنة الإنسانية وفتح المعابر وتعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها، وربط أي مساعٍ لتمديد هذه الهدنة بالتعاطي الجاد مع الملف الإنساني بكل مقرراته دون تجزئة ، بما في ذلك الزام العدوان ومرتزقته بصرف المرتبات المتأخرة لكلِّ موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها.

ولفت إلى أن استمرار خروقات تحالف العدوان وتهاون الأمم المتحدة عن القيام بواجبها يهدد فرص تمديد الهدنة، ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها، مؤكداً الموقف الدائم والثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزّز السيادة والاستقلال لليمن.