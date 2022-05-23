تمكن رجال الدفاع المدني في محافظة ذمار من إخماد الحريق الذي نشب في منزل المواطن/أمين علي محمد العديني، والذي اشتعل بعد عملية ‏تفجير اسطوانة غاز بداخله.

وصرح مصدر مسؤول في مصلحة الدفاع المدني بأن الإنفجار كان متعمد من قِبل مالك البيت نفسه والذي يعاني من حاله نفسيه. وأوضح أن فرق الإنقاذ بالمصلحة تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص وانتشال جثتين بعد عمليات بحث متواصله تحت الأنقاض جراء تهدم المنزل المكون من ‏ثلاثة طوابق نتيجة الإنفجار، ولا يزال البحث جارياً عن ضحايا آخرين.

وأشار إلى أن اسطوانة غاز انفجرت في أحد منازل المواطنين في حارة غزة، بالمنطقة الغربية بمدينة ذمار بعد عملية فتح أنبوبة الغاز وتسريبه الى معظم أرجاء المنزل وإشتعال النيران بعد الإنفجار مباشرة. وأضاف الى أن مالك المنزل قد لقي مصرعه بالإضافة الى أحد أشقائه، وأن من بين المصابين إبنه وشقيقين آخرين لمالك المنزل.