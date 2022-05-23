أدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي جريمة اختطاف الصحفية نزيهة الجنيد من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظة مأرب..

واعتبر المجلس في بيان له، هذه الجريمة وسابقاتها من جرائم مرتزقة العدوان والاحتلال من أفضع العيوب والمعورات السوداء القبلية المشينة والتي لم ولن تسقط بالتقادم.

واستنكر البيان عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة، واستمراره في مفاقمة معاناة الشعب اليمني جراء عدوانه وحصاره طوال أكثر من سبع سنوات. وحذر من مغبة استمرار تعنت تحالف العدوان وأدواته بخروقاتهم المتواصلة للهدنة.

ولفت مجلس التلاحم القبلي إلى أهمية استلهام الدروس من ذكرى الوحدة اليمنية، في تعزيز قيم العزة والإباء وروابط الإخاء والتلاحم الوطني.