اسقطت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي هي الثانية خلال 24 ساعة والرابعة خلال الهدنة الاممية المعلنة منذ شهرين.

وقال متحدث القوات المسلحة ‏ان دفاعاتنا الجوية تمكنت بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران مشيرا الى ان عملية الاسقاط تمت أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية. واضاف بانه تم تنفيذ العملية بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله.

وتاتي عملية اسقاط الطائرة قبالة نجران عقب ساعات فقط من اسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية مسلحة صينية نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في اجواء العاصمة صنعاء كما تاتي عقب ثلاثة ايام من اسقاط ثالثة نوع كاريال تركية تابعة للعدوان في اجواء مديرية حيران بحجة.

‏كما اسقطت دفاعاتنا الجوية في 4 من مايو الماضي طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.