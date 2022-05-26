نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مقتطفات من خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يعتزم إلقاءه اليوم في جامعة “جورج واشنطن”.

وجاء في خطاب بلينكن وفقاً للخارجية الأمريكية، أنّ “الصين تعتبر الدولة الوحيدة التي لديها النية لتغيير النظام العالمي، وكذلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية المتزايدة لتحقيق ذلك”.

ووفق خطاب بلينكن فإنّ “الصين تعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي”، موضحاً أنّ “واشنطن وبكين، سيتعين عليهما التعامل مع بعضهما البعض في المستقبل المنظور، لمواجهة التحديات المشتركة، كجائحة فيروس كورونا، وأزمة المناخ”.

كما يصف وزير الخارجية الأمريكي في خطابه، الصين بأنّها “أكبر تحد يواجهه النظام العالمي على المدى البعيد”، معرباً في الوقت ذاته عن أمل بلاده واستعدادها في “توسيع قنوات الاتصال المباشرة مع الصين، حول مختلف القضايا”.

كذلك يؤكد بلينكن في خطابه أنّ الولايات المتحدة “لا تبحث عن نزاع أو حرب باردة” مع الصين، مضيفاً “على العكس، نحن نهدف إلى تجنب كلا الأمرين”. هذا وحذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من أنّها ستدفع “ثمناً لا يُطاق إذا واصلت السير في الطريق الخطأ” بشأن قضية تايوان.

كما قال الرئيس‭‭ ‬‬الأمريكي جو بايدن إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة “الغموض الاستراتيجي” للولايات المتحدة بشأن تايوان، وذلك بعد يوم من تصريحاته التي قال فيها إنه “مستعد لاستخدام القوة للدفاع عن تايوان وهو ما أثار غضب الصين”.