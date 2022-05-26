“خاص”

مفهوم الفراغ الأمني بالشرق الأوسط

هو باختصار حماية اليهود الصهاينة في فلسطين المُحتلة من الاحرار الوطنيين بقوى استعمارية غربية وبقوى خائنة من داخل الامة الاسلامية والوطن العربي، حيث حلت السلطنة العثمانية مكان دولة المماليك وحلت بريطانيا الاستعمار مكان السلطنة العثمانية وحلت امريكا مكان بريطانيا واليوم الأمريكي يحمل عصاه ويرحل من المنطقة فمن يحمي الكيان الصهيوني!؟

حديث بايدن الأمريكي

إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تعمل هذه الايام على احداث تقارب رسمي بين الكيان الصهيوني والنظام السعودي وبخيانة التطبيع، لتكوين تحالف عسكري مشترك بين عرب واعراب التطبيع وتركيا وبين الكيان الصهيوني، لحماية الكيان الغاصب لفلسطين والانظمة التابعة للغرب المتوحش الناهب للخيرات بعد رحيل امريكا المتوقع من المنطقة من بوابة جزر “تيران وصنافير المصرية” الواقعة في البحر الاحمر.

حيث تعتزم واشنطن استكمال نقل الجزيرتين الاستراتيجيتين المصريتين، إلى النظام السعودي رسمياً وبذلك يصبح للسعودية حدود بحرية مع تل ابيب، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن معاهدة “الجزر” يمكن أن تصبح الأساس لخطة واقعية لانضمام الرياض إلى مايسمى اتفاقيات سلام أبراهام وقد نرى تطور ملموس على هذا الصعيد في الشهر القادم يونيو.

خلال زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الامريكي للرياض قد يسبقها اعلان وفاة الملك سلمان وتتوييج محمد بن سلمان ملكاً كشرط لبن سلمان لاعلان التطبيع علما بان العلاقات بين الرياض وتل ابي تعود الى القرن العشرين الميلادي ومن تحت الطاولة.

حديث الصهيوني كيسنجر

قبل زيارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى السعودية ظهر “هنري كيسنجر” العجوز في البيت الابيض الامريكي، حيث حث الرئيس ترامب على الضغط على انظمة الخليج بالاسراع بالتطبيع العلني مع تل ابيب وبمسمى سلام ابراهام.

والهدف الاستراتيجي هو تشكيل ناتو عسكري يضم تل ابيب و أنظمة خيانة التطبيع الخليج وتركيا والأردن والمغرب ومصر ضد محور المقاومة إيران وسوريا واليمن والضاحيةالجنوبية بيروت لبنان والعراق لضمان أمن الكيان الصهيوني في القرن ال21الميلادي.

والجدير بالذكر أن اليهودي الصهيوني العجوز هنري كيسنجر هو وزير خارجية أمريكا ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي سابقا وهو مهندس اتفاقية كامب ديفيد مارس 1979م بين تل ابيب ومصر واخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني، وهو مهندس القنبلة النووية الهندية مقابل القنبلة النوويةالصينية وخلق توازن في الشرق الاقصى بين بلدان المنطقة ولصالح امريكا.

أحاديث السعودي والتركي

يوم امس 25مايو 2022م وفي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي صرح وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان وقال: “أن التطبيع بيننا وبين إسرائيل وكذلك المنطقة وإسرائيل سيحقق فوائد هائلة للجميع لكننا لن نستطيع حصد هذه الفوائد ما لم نقم بحل القضية الفلسطينية”.

وتحدث فيصل عن” مبادرة الامير فهد بن عبدالعزيز بن سعود لحل القضيةالفلسطينية والتي قدمت في القمة العربية التي عقدت في المغرب عام 1981م، وتنص على اقامة دولة فلسطينية على اراضي 1967م والاعتراف بالكيان الصهيوني وحينها قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي “مناحيم بيجن” ان المبادرة السعودية لاتسوى قيمةالحبر الذي كتبت به.

واحاديث السعودي والتركي هي احاديث لتبرير الخيانة بحديث المصالح الاقتصادية ولتخدير جمهور اخوان تركيا وسُنّة وسلفية محمد بن عبدالوهاب لا اكثر ولا اقل. وبصيغة اخرى فان السعودي والتركي يلعبون دور نص مسلم ونصف خائن والنصف الخائن يتغلب على النصف المسلم فيصبحان كلاهما خونة مع مرتبة اللاشرف ولصالح اليهود الاشد عداوة للذينءامنوا.

السلطنة العثمانية تملئ الفراغ

دولة المماليك لم تعد قادرة على حماية أمبراطوريتها، فالبرتغال احتلوا عدن وعُمان، والسلطنة العثمانية تتهم المماليك بالتحالف مع إيران الصفوية الشيعية ضدها، فكانت معركة مرج دابق في شمال حلب سوريا عام (1516 م).

حيث انتصرت فيهاالسلطنة العثمانيّة، ثم احتلوا مصر والوطن العربي وفلسطين والقدس في عام 1517م وباسم الاسلام بالظاهر وبالباطن توفير غطاء امني أمن لليهود الصهاينة لاستيطان فلسطين.

وحين احتل الاتراك فلسطين وحينها كان عدد المستوطنات الصهيونية صفر وتعداد اليهود “1500” ألف وخمسمائة يهودي والسلطنة العثمانية تمنح جنسية السلطنة العثمانية لليهود المطرودين من اوروبا وروسيا وتسهل لهم شراء الاراضي الفلسطينية بالصكوك العثمانية حيث اشترت عائلة “روتشيلد” اليهودية الصهيونية الأراضي وبذلك ظهر الحي اليهودي في الـقـدس في عام 1859م وبمسمى “حي مونتفيوري” وظهرت أول مستوطنة في عام 1878م باسم ” مكفا إسرائيل”، أي “أمل اسرائيل”.

وفي عام 1883م ظهرت مستوطنة “ريتشوف لتسيون”، وفي عام 1887م أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فرمانا بتشكيل “متصرفية القدس” والتي تحولت إلى كيان إداري مستقل عن ولاية سوريا الشام، ما سهل على تدفق اليهود وبكثافة إلى فلسطين.

وحينها أصدر مفتي الـقـدس “طاهر الحسيني” فتوى دينية بتحريم بيع الأراضي لليهود عام 1900م، وبالرغم من ذلك استمر تدفق اليهود، وفي عام 1902م ظهرت أول قرية صهيونية زراعية استيطانية لليهود، وفي عام 1917م بلغ عدد المستوطنات اليهودية الصهيونية “25” مستوطنة، وتعداد اليهود بالآلاف، ومهمة السلطنة العثمانية الرجل المريض تنتهي ورحيلها حان وبهزيمتها في الحرب العالمية الاولى ظهر مصطلح الفراغ الامني لحماية اليهود الصهاينة.

الاستعمار البريطاني يملئ الفراغ الأمني

في عام 1917م احتلت القوات البريطانية فلسطين والمُتصرفى العثماني “عزت بيك” يسلم الـقـدس لقوات الاحتلال البريطاني، ثم صدور وعد بلفور 1917م، وبن سعود عبد العزيز وفي مؤتمر العقير 1922م وبخط يده وختمه يمنح فلسطين لليهود حسب رغبة بريطانيا الاستعمار ولتبدأ مهمة الاحتلال البريطاني حماية اليهود الصهاينة في فلسطين ونقل يهود العالم الى فلسطين المُحتلة.

وكانت بريطانيا التي تحتل الهند قد حظرت الى بحار العرب من البحر العربي وعدن والخليج والبحر الاحمر بمبرر حماية خطوط الملاحة البحرية العالمية من التوحش الوهابي التكفيري.وفي عام 1882م، اعلنت بريطانيا سياسة ” الوئام البريطاني ” والتي تعني سيادة المصالح التجارية البريطانية في المحيط الهندي والبحر العربي والخليج والبحر الاحمر وقناة السويس بعد احتلال مصر والسودان في ظل عجز وتهاون السلطنة العثمانية الرجل المريض المهزوم بالحرب العالمية الاول وليبدا عصر الانتداب بشرعية عصبة الامم المتحدة وتقسيم تركة الرجل المريض العثمانيي الوطن العربي “بسايكس بيكو” ووعد بلفور” وظهور الكيان الصهيوني في مايو 1948م بعد استنساخ انظمة ملكية استعمارية بالوطن العربي تابعه للغرب ومرحبةبالكيان من تحت الطاولة.

أمريكا تملى الفراغ الأمني

بريطانيا الاستعمار تهُزم في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م وهنا ظهر من جديد مصطلح الفراغ الأمني من يحمي الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين المُحتلة بعد رحيل بريطانيا من المنطقة.

وامريكا تحل محل بريطانيا الاستعمار حسب مبداء “ايزنهاور يناير 1957م” الذي ينص على منح الرئيس الأمريكي سلطة استعمال القوة العسكرية، للدفاع عن حلفاء امريكا في المنطقة ، وضمان أمن الكيان الصهيوني، واستمر هذا المبدأ حتى اليوم مايو 2022م، وأمريكا ولاسباب عده لامجال لذكرها ستحمل عصاها وسترحل من المنطقة والصهيونية العالمية في حيص بيص من امرها ولعنة العقد الثامن لبني صهيون تلاحقهم ومن سيملئ الفراغ الامني لحماية الكيان الصهيوني في هذا الزمان والمكان تل ابيب والرياض وقطر وابوظبي ولانستثني تركيا اخوان اردوغان.

من سيحل مكان مبدأ ايزنهاور

محور المقاومة سيضع حداً لمقولة الاستعمار الغربي الصهيوني “الفراغ الامني المشبوه” وابناء الديار الاسلامية الاحرار هم من سيملئون الفراغ الفراغ الامني المزعوم وسيحررون فلسطين المُحتلة وعلى اليهود الصهاينة الغاصبين والمُحتلين العودة الى شتات دول العالم والصهيونية العالمية تريد اطالة حياة الكيان الصهيوني.

واكثر من ذلك بالسيطرة الصهيونية على الامة الاسلامية والوطن العربي بالسياسة والعسكر والاقتصاد والثقافة والانحلال وحتى بدين ماسمى ابراهام التلمودي وذلك ياتي بدمج كيان بني صهيون في الوطن العربي وبخيانات التطبيع وتركيا وبن سعود وقطر والامارات هي راس حربة الصهيونية لملئ الفراغ الامني المزعوم ولا ولن يكون بالقرن 21 وسينقلب السحر على الساحر والصهاينة العرب واليمنيين.

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المحرر السياسي

المشهد اليمني الأول

٢٦شوال١٤٤٣ هجري قمري

27مايو 2022ميلادي شمسي