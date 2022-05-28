كشفت شركة النفط اليمنية في صنعاء، سبب الإرتفاع الأخير برفع 800 ريال في سعر بيع دبة البنزين.

وقال ناطق شركة النفط، عصام يحيى المتوكل، أن سبب رفع 800 ريال في سعر بيع دبة البنزين يعود لإرتفاع البورصة عالميا وليس محصور على السفن التي دخلت مؤخرا عبر ميناء الحديدة.

وأكد المتوكل أن سعر البورصة ارتفعت من 127.6$ إلى 139$، نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة والتي تأثرت بها جميع دول العالم المنتجة للنفط المصدرة والدول المستوردة.

وكان أعلنت شركة النـفط عن احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينة واحدة على متنها أكثر من 30 ألف طن من البنزين.