كشفت شرطة مديرية الجعفرية في محافظة ريمة، تفاصيل اعتداء مسلحين على أثنين من المواطنين وتسببهم بترويع النساء والأطفال، وأكدت القاء القبض على جميع المسلحين.

وذكرت شرطة المديرية، أن المواطن محمد عبدالله محمد السعيدي، وأخيه عبدالرحمن ذهبا مع عوائلهما إلى منطقة الجرير الواقعة بين مديريتي الجعفرية وكسمة، بغرض النزهة، وعند تناولهم وجبة الإفطار قدم المدعو (ي. ح. م. ع)، وهو أحد المعتدين، إلى المكان وبدأ بالتجسس عليهم، وكان ذلك بداية الواقعة.

وأوضحت شرطة المديرية، أنه وعند قيام المتهم الرئيس بحادثة الاعتداء، بالتجسس، حاول المجني عليه محمد ابعاده وحصلت مشادة كلامية انتهت بالعراك. وأشارت، إلى أن المتهم بالاعتداء غادر المكان عقب ذلك، قبل أن يعود برفقة ثلاثة آخرين، وباشروا إطلاق النار جوا وترويع النساء بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وذكر مدير عام مديرية الجعفرية عبدالله حميد الدين، أنه جرى التواصل مع مدير شرطة المنطقة العقيد سعد شايع، فور تلقي البلاغ، لضبط أفراد العصابة، حيث تحرك رجال الشرطة بالتنسيق مع القيادة والسيطرة وتم ضبط كافة المتهمين، وإحالتهم للعدالة.

من جانبه أكد نائب مدير بحث محافظة ريمة الرائد وليد الراشدي أن الإجراءات القانونية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الجعفرية تمت وفق القانون حيث تم نقل المتهمين إلى مركز المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى جهات الاختصاص.

إلى ذلك، أكدت شرطة المحافظة أنها لن تألوا جهدا في حماية المواطنين، وممتلكاتهم والعمل بكل اخلاص وتفاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.