اندلعت مواجهات شديدة اليوم الأحد، بين الفلسطينيين وقوات شرطة كيان العد الإسرائيلي والمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس على خلفية مسيرة الأعلام الصهونية.
وأفادت مصادر، أن مستوطنون صهاينه اعتدوا على سيدة مقدسية بغاز الفلفل والشبان الفلسطينيون يتصدون لهم.
وأكدت المصادر انطلاق مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس و كذلك في رام الله تزامناً مع بدء مسيرة الأعلام الاستيطانية، كما تم رفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك.
هذا واعتدت قوات شرطة كيان العدو الإسرائيلية على المواطنين في باب العامود، كما اعتدت على فتاتين فلسطينيتين في القدس.
وأعتقلت شرطة كيان العدو أحد الشبان من منطقة باب العامود بعد الاعتداء عليه، وشابا آخرا في محيط باب الساهرة بالقدس.
وكان اقتحم 1044 مستوطناً المسجد الأقصى صباح اليوم، وتم رفع الأعلام الإسرائيلية على باحات الأقصى.