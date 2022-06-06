أعلن الوفد التابع لسلطة مجلس القيادة الرئاسي إلى محادثات فتح المعابر بين المدن اليمنية والتي تقام في الأردن، الرفض القاطع لقيام سلطة صنعاء بفتح عدد من المعابر إلى مدينة تعز.

وقال رئيس الوفد البرلماني الإخواني عبدالكريم شيبان إن مبادرة صنعاء بفتح طريق إلى مدينة تعز مرفوض ويمس بجوهر العملية التفاوضية.

وباشرت سلطات صنعاء بالتهيئة لرفع الحواجز التربية تمهيداً لفتح طريق من وسط شارع الستين مروراً عبر شارع الخمسين ومن ثم الأربعين وصولاً إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز.

وشن ناشطو حزب الإصلاح في تعز حملة إعلامية تحريضية على فتح المنافذ، مطالبين بالتعامل عسكريا مع المكلفين من قبل صنعاء بالتهيئة لفتح الطريق.