قالت مصادر اعلامية بان تجار وملاك المحلات التجارية ومحطات الوقود في مدينة تعز بدأوا الثلاثاء، إضرابا شاملا إحتجاجا على إرتفاع الأسعار وتصاعد الإعتداءات الأمنية والتقطعات من قبل المرتزقة لدفع الجبايات.

وأكدت مصادر محلية أن جميع المحلات التجارية وسط تعز أغلقت أبوابها لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بتصاعد عمليات السطو المسلح على ممتلكاتهم في المدينة الخاضعة، لمليشيا الاحتلال التابعة للإصلاح.

وأوضحت المصادر أن التجار وملاك المحلات التجارية، يشتكون من إعتداءات متكررة من قبل المسلحين، إلى جانب إجبارهم على دفع جبايات غير قانونية.

ويأتي الإضراب الشامل للتجار وعدد من محطات الوقود في مدينة تعز، في ظل إرتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية والأساسية ومشتقات الوقود مع رفع حكومة المرتزقة رسوم على البضائع والمشتقات القادمة عبر ميناء عدن.