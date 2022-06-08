عاجل الآن.. حكومة صنعاء تزف بشرى سارة لألاف المواطنين وتصدر قرار حاسم (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

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عُقد اجتماع مشترك ضم شرطة محافظة ريمة ومكتب الهيئة العامة للزكاة وفرع مصلحة الأحوال المدنية في المحافظة، لمناقشة استئناف العمل في مشروع إصدار ومنح البطائق الشخصية للفقراء والمساكين بالمحافظة مجانا.

وخلال الاجتماع، شدد مدير عام شرطة المحافظة العميد حاشـد الحباري على ضرورة الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للزكاة، مشيدا في الوقت ذاته بمشاريع الهيئة العامة للزكاة في جميع مصارفها الذي ذكرها القران الكريم.

مؤكدا أن الإدارة العامة لشرطة المحافظة وفروعها بالمديريات ستقوم بتسهيل عمل لجان قطع البطائق المُكلّفة بالنزول الميداني في عموم مديريات المحافظة وتذليل كل الصعوبات والمعوقات كونها في خدمة الفقراء والمساكين.

بدوره، أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة علي النهاري حرص الهيئة على حصول الفقراء والمساكين للبطاقة الشخصية مجانا،

موضحاً ان مشاريع الصرف القادمة للهيئة العامة للزكاة لن تتم الا عبر البطاقة الشخصية والرقم الوطني ليصل خير الزكاة للفقراء والمساكين بطريقه رسمية ومنظمة.

من جانبه، أوضح مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة المقدم عمار الجعدي، أن فروع المديريات ستقوم بدورها على أكمل وجه لإصدار البطائق الشخصية للفقراء والمساكين وتسهيل وتذليل معاملاتهم دون تأخير.

وتطرق الاجتماع إلى صعوبة ووعورة التضاريس والشتات السكاني في محافظة ريمة وضرورة العمل بروحية عالية لخدمة الفقراء والرفع بتقارير يومية وعمل غرفة عمليات مشتركة.

وأقر الاجتماع خطة النزول الميداني المشترك والتنقل لفرق الأحوال المدنية وأقسام المصارف بالمديريات لتنفيذ مشروع قطع البطائق الشخصية للفقراء والمساكين مجّانا، والرفع بتقارير الإنجاز يومياً وتحديد فتره زمنية أقصاها شهر لإنجاز المشروع في جميع مديريات المحافظة.

حضر الاجتماع، مساعدي مدير عام شرطة المحافظة العقيد عبدالرب النهمي، والعقيد إسماعيل الوليدي، ونائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة علي الوعيق، ونائب مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة المقدم عبدالحكيم الرحيمي، وجميع مدراء فروع مصلحة الأحوال المدنية وأقسام المصارف الزكوية بالمديريات وعدد من موظفي مكتب الهيئة العامة للزكاة ومصلحة الأحوال المدنية.