لقد نضجت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوضوح فكرة أنه لا يمكن إخراج أي شيء جديد جوهريًا من الأزمة الأوكرانية وحرب العقوبات، باستثناء الكوارث الاقتصادية الخاصة بهم. ولكن بدون تفاقم الأوضاع الأوكرانية، سيستمر مسار الأحداث على هذا الكوكب في السير على مسار محدد. – الغرب تحتاج إلى القيام بشيء ما- ما تبقى هو تايوان، التي تتطور حولها الأزمة وفقًا للمخطط “الأوكراني” منذ عدة أشهر حتى الآن.

نسمع اليوم من بكين أن القوات المسلحة الصينية أجرت خلال الشهر الماضي تدريباتها الثالثة القوية (الجوية والبحرية) حول الجزيرة، ومن المستحيل خلاف ذلك، بسبب الأنشطة الاستفزازية لسلطات الجزيرة والولايات المتحدة..

اليوم، تم تكثيف محادثات الخبراء وغيرها بشكل حاد في كل مكان حول كيف ونوع الصراع الذي يمكن أن يحدث بين الولايات المتحدة والصين، القوتين العظميين، وما إذا كان استخدام الأسلحة النووية ممكنًا هناك. في الآونة الأخيرة، ذكّر الأشخاص المطلعون حقًا بضجر أن الاستيلاء على تايوان لا يمنح الصين شيئًا جيدًا من الناحية الاقتصادية ومن جميع النواحي الأخرى، لكنهم بدأوا اليوم يفكرون: ماذا لو تم استفزاز بكين، ضد إرادتها- وإذا تم هذا العمل، فماذا بعد؟

كل أنواع الآراء هنا، على سبيل المثال – لا يزال هناك عدد قليل جدًا من الأسباب الحقيقية لمواجهة جدية في آسيا، بل إننا نتعامل مع زيادة مستوى الشراسة العامة والهستيريا في جميع أنحاء العالم. لقد كان الأمريكيون منذ فترة طويلة يشرحون بهدوء للعالم أجمع أن الحرب هنا حقيقية للغاية ومرغوبة للغاية – كما، أصدر إلدريدج كولبي، العامل في البنتاغون تحت قيادة دونالد ترامب، للتو كتابًا بعنوان “استراتيجية الإنكار: الدفاع الأمريكي في عصر صراع القوى العظمى”. وهناك ينفذ ثلاث أفكار بسيطة: 1- الحرب على تايوان أمر مرغوب فيه، وإلا فإن صعود الصين لا يمكن إيقافه – 2. لدى الولايات المتحدة فرصة لكسب مثل هذه الحرب – 3. للقيام بذلك ، يجب استفزاز الصين لتبدو وكأنها معتدية.

هناك أشخاص قرروا أن الوقت قد حان لتجديد أذهان البشرية حول سبب كون تايوان للأمريكيين والغربيين. وهناك مذكرات للرئيس دوايت أيزنهاور حول كيفية حصول الخاسرين على موطئ قدم في تايوان بعد الحرب الأهلية الصينية وكيف كانت أمريكا مستعدة بشكل جدي لاستخدام الأسلحة النووية هناك ضد النظام الجديد (أي الحالي) في بكين. لماذا؟ لأن تايوان هي الحلقة المركزية في سلسلة الجزر (من اليابان إلى الفلبين) التي تحتاجها الولايات المتحدة للدفاع ضد الشيوعية. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير الوضع بشكل جذري، وأمريكا تبقي الصين في حالة من “الغموض الاستراتيجي”.

لكن لاستخدام الأسلحة النووية في المسرح الشرقي للعبة العالمية الكبرى، ليس تحت حكم أيزنهاور، ولكن اليوم؟ نعم، وتجري مناقشتها- في الآونة الأخيرة، كان هناك نوع من تمارين الموظفين (ألعاب ذهنية) في مركز معين لأمن أمريكي جديد (في الواقع، كان أمرًا من أحد البرامج التلفزيونية). ولعبت إلى حد التأكيد على أن الصين قد تستخدم الأسلحة النووية إذا ما حوصرت في الزاوية.

ولكن كيف سيتطور الوضع بعد ذلك؟ بدأ المحترفون الجادون في التفكير في هذا العام الماضي، في المجلة الأمريكية Defense Priorities واحدة من الأفكار المهمة من هناك: ما يقرب من 200 رأس حربي نووي صيني قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، لكن واحدًا أو اثنين سيكونان كافيين لإحداث “ضرر غير مقبول” وهذا يجب أن نتذكره عند لعب “الغموض الاستراتيجي”، ومن الأفضل ببساطة الحفاظ على الاستقرار بين القوى.

ومن الحقائق الجيدة المذكورة في المنشور: الاستيلاء على جزيرة كبيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة هو مشروع خطير للغاية، ليس حتى من حيث العواقب الاقتصادية على الصين، ولكن ببساطة كعملية عسكرية…

بشكل عام، ليس أمامنا حتى الآن سوى إحياء حاد للكلام المتنوع عن مثل هذا الصراع. لكن لماذا حدث ذلك؟ أن الولايات المتحدة والغرب الآن ببساطة لا يمكنهما الاستغناء عن ترتيب شيء رهيب وواسع النطاق للعالم بأسره، مثل جائحة جديد أو غزو للأجانب، ولكن بالأحرى حرب- لا يمكنهم ذلك، لأنه لا يمكن استبعاد أي شيء آخر من “القصة الأوكرانية”.

لذلك، على الأقل في الولايات المتحدة، بدأت هذه المؤامرة تعمل ضد الديمقراطيين في السلطة. وإدراكًا لذلك، بدأ الجمهوريون الذين أرادوا العودة إلى السلطة ببطء، وفي أوروبا الوضع مختلف إلى حد ما، حيث لم تأت مثل هذه القصص بعد. لكن بالنسبة للأوروبيين أو الأمريكيين، على أي حال، فإن السؤال المطروح الآن على هذا النحو: متى سوف تنتهي العملية العسكرية الأوكرانية المتعددة الاتجاهات مع العقوبات المرتبطة بها؟

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ديمتري كوسيريف

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