أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم، رحيل سبعة من لاعبيه، على رأسهم البلجيكي ديفوك اوريجي عندما تنتهي عقودهم مع نهاية شهر يونيو الجاري.

وتضم قائمة الراحلين من النادي الإنجليزي العريق، حارس المرمى لوريس كاريوس وشي أوجو وبن وودبرن بجانب ثلاثة من أعضاء أكاديمية النادي.

وقضى أوريجي ثمانية أعوام مع ليفربول، وساهم في الفوز المثير على 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

جدير بالذكر أن أوريجي كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من ليل في 2014 وشارك مع ليفربول في 175 مباراة في كل البطولات، وسجل 41 هدفًا وصنع 18.