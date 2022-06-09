رفضت قيادة القوات الإماراتية في حضرموت، قرار المحكمة بإطلاق سراح الناشط في “الحراك الجنوبي” عبدالفتاح صالح المعروف بـ”جماجم”.

وأكد شقيق الناشط جماجم، أن قائد القوات الإماراتية في مطار الريان بمدينة المكلا، رفض الافراج عن شقيقه جماجم، رغم صدور حكم قضائي من محكمة حضرموت بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

واختطفت القوات الإماراتية القيادي جماجم المناهض لتواجدها في المحافظات الجنوبية نهاية أكتوبر الماضي في مدينة المكلا، أثناء ذهابه لاستقبال القيادي حسن عوم، بتهمة التخابر واقلاق الامن والسلم الاجتماعي.

ونجا القيادي جماجم خلال الفترة الماضية من محاولات الاغتيال بواسطة العبوات الناسفة في عدن، واجبرته مسلحي الإمارات بمغادرة المدينة إلى شبوة، الذي انتقل من الأخيرة إلى المكلا.