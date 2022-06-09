غادر المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد زيارة دامت يوميين، جرى خلالها مناقشة أبرز الملفات الإنسانية خلال فترة الهدنة.

والتقى المبعوث الأممي خلال زيارته للعاصمة بقيادة صنعاء السياسية ممثلة بـ”رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، ناقشوا خلالها مسارات الهدنة الإنسانية والعسكرية بعد إعلان تمديدها قبل أيام، شهرين إضافيين.

وتناولت لقاءات غروندبرغ بقيادات صنعاء، أبرز الملفات الإنسانية والاقتصادية التي تطالب بها صنعاء بشكل مستمر منها ملف “فتح الطرقات، والملف الاقتصادي الخاص بتوحيد البنك المركزي وصرف المرتبات”.

وشدد المشاط خلال لقاءه المبعوث الأممي، أمس، على ضرورة أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنود الهدنة والعمل على صرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية، معتبرا أن الإلغاء المفاجئ للرحلات يحرم المواطنون من الاستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة.

وأكد المشاط على ضرورة وصول السفن إلى موانئ الحديدة دون ابتزاز وقرصنة وحجز ينافي بنود الهدنة الإنسانية وأن يلتزم تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل، لافتا إلى استمرار معاناة كافة موظفي الدولة جراء توقف المرتبات، فيما “ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية ينهبها اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف”.