هنأ مصدر حكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قناة الميادين الاخبارية الفضائية “قيادة وعاملين” بحلول الذكرى العاشرة لانطلاق مسيرتها الإعلامية.

وأشاد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالأداء المهني الرفيع الذي صبغ نهج القناة منذ انطلاقها وبالمصداقية التي ميزّها عن مثيلاتها من القنوات العربية التي اعتمدت الإثارة والزيف والكذب في معظم أدائها وتضليل الرأي العام العربي.

وأكد المصدر أن قناة الميادين أحد المنابر الاعلامية المقاومة الحرة التي احتلت خلال فترة قصيرة مكانة متقدمة بين القنوات التي تتصدى للظلم الغربي العالمي والصهيوني وفضح المطبعين.

وقال “وقفت الميادين كصوت حر وقوي إلى جانب صنعاء منذ اللحظات الأولى للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وعبرت بمسؤولية ومهنية عالية عن معاناة الشعب اليمني وساهمت في إيصالها للرأي العام العربي والدولي”.

ولفت المصدر إلى أن قناة الميادين كانت وستظل أحد المنابر الاعلامية المؤثرة المعبرة عن قضايا الأمة والمدافعة عن حقوقها وعن تطلعات الشعوب العربية في الحرية والكرامة ومواجهة التطبيع.