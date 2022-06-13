أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي، في رساله له للتحالف ومرتزقته، أن جوهر هذه الهدنة هو التخفيف من المعاناة وليس الحلول الكلية أو الجذرية.

وقال حسين العزي في تغريده له بتويتر: الى التحالف ومرتزقته مرة أخرى اذا كنتم تشاركوننا هذا الفهم، فاقبلوا بفتح طرق تختصر المسافة من 5 ساعات الى نصف ساعة كخطوة أولى (قبل ان ننفذها أحاديا) اقبلوها تماما كما قبلنا رحلتين فقط لوجهتين فقط كخطوة أولى.

وأضاف العزي: أما إذا كنتم تفهمون ان الهدنة تعني الحلول الجذرية والانهاء الكلي للمعاناة وأردتم أن نشارككم هذا الفهم، فنحن مستعدون الان قبل الغد تعالوا نوقع اتفاقا على انهاء كل اشكال الحرب الهجومية والدفاعية وانهاء العدوان والاقتتال والحصار والاحتلال وفتح كل الطرقات والمطارات والموانيء لن تفعلوا!!

وتابع: إن عليكم كتحالف أن لاتراهنوا على الأكاذيب وأن تكونوا واقعيين، لن نسمح باي مغالطات أو التفافات أو أي اشتراطات أكثر مما نصت عليه الهدنة، لقد كان عليكم أن تفرضوا شروطكم على طاولة التفاوض أما بعد الاتفاق فليس لكم عندنا الا مانص عليه، لذا وفروا كل ضجيجكم ومتاجرتكم واحترموا الإتفاق هذا أفضل.

الى التحالف ومرتزقته

مرة أخرى

إن جوهر هذه الهدنة هو االتخفيف من المعاناة وليس الحلول الكلية أو الجذرية فاذا كنتم تشاركوننا هذا الفهم فاقبلوا بفتح طرق تختصر المسافة من5ساعات الى نصف ساعة كخطوة أولى(قبل ان ننفذها أحاديا )

اقبلوها تماما كما قبلنا رحلتين فقط لوجهتين فقط كخطوة أولى — حسين العزي (@hussinalezzi5) June 12, 2022