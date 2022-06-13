نظمت قيادة كتائب الدعم والإسناد بمحافظة ذمار اليوم، عرضا عسكريا لخريجي الورشة العسكرية من كتائب الدعم والإسناد بالمحافظة. وخلال الحفل الذي تخلله عرض عسكري، أشار محافظ ذمار محمد البخيتي إلى دور محافظة ذمار في مواجهة العدوان من خلال رفد الجبهات وتقديم القوافل من الشهداء.

ولفت إلى الأهمية التي تمثلها هذه الدفعة كرافد لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة.. حاثا على ضرورة الإعداد للمعركة الحاسمة والبناء في مختلف المجالات ومنها إصلاح مؤسسات الدولة.

ولفت محافظ ذمار، إلى أن العدوان راهن على الحسم السريع لكنه فشل في تحقيق هدفه بفضل صمود الشعب اليمني وحكمة القيادة الثورية في إدارة المعركة. وأشار إلى أن موازين القوى أصبحت اليوم تميل لصالح الشعب اليمني في الوقت الذي صار العدو بحاجة للهدنة أكثر من حاجة الشعب اليمني لها.

فيما أشاد قائد كتائب الدعم والإسناد اللواء قاسم قاسم الحمران، بجهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في إنجاح هذه الدورات التأهيلية.

ولفت إلى دلالات ورسائل هذا العرض من محافظة ذمار التي قدم أبنائها أروع صور الصمود والثبات في مختلف جبهات العزة والبطولة. ودعا الحمران، إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعمل على مساندة الجبهة الثقافية وإنجاح المدارس الصيفية.

وفي كلمة الخريجين، أشار عدنان الكبسي إلى جاهزية كتائب الدعم والإسناد للإسهام الفاعل في تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان.. مؤكدا استعداد الخريجين للتحرك وفق توجيهات قائد الثورة والقيادة العسكرية.

تخلل الحفل بحضور عضو مجلس الشورى صالح بينون ووكلاء المحافظة فهد المروني وعباس العمدي وعلي عاطف ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي وقيادات عسكرية وأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية، عرض عسكري للدفع المتخرجة، وقصيدة للشاعر صالح الجوفي.