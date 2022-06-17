وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية التاسعة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 288 راكباً.

وتعتبر الرحلة التي وصلت اليوم من المملكة الأردنية التاسعة من أصل 16 رحلة شملتها الهدنة السابقة ولم ينفذ منها سوى تسع رحلات إلى الأردن ورحلة واحدة فقط من وإلى القاهرة.

وتلقت الطائرة نوع إيرباص 330 الخدمات الملاحية الجوية والخدمات الأرضية المعمول بكل كفاءة واقتدار ومهنية عالية وفقاً لما هو معمول في المطارات العالمية.

وأشاد المسافرون بمستوى الخدمات والإجراءات التي تقدم لهم في مطار صنعاء الدولي.