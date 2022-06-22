ذات صلة العليمي يهاجم السفير السعودي ويتهم التحالف بالخذلان بعد عرقلة السعودية لوديعة كويتية لليمن أخبار وتقارير 22 يونيو، 2022 عاجل.. كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال لقائه بوجاهات وأبناء أمانة العاصمة صنعاء الساعة الـ 4:00 عصرًا أخبار وتقارير 22 يونيو، 2022 هل اقتربت الحرب العالميّة الثالثة؟ زوايا وآراء 22 يونيو، 2022 أخبار وتقاريرمميزة 22 يونيو، 2022 32 عاجل.. كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال لقائه بوجاهات وأبناء أمانة العاصمة صنعاء الساعة الـ 4:00 عصرًا FacebookTwitterPinterestWhatsApp المادة السابقةهل اقتربت الحرب العالميّة الثالثة؟المقالة القادمةالعليمي يهاجم السفير السعودي ويتهم التحالف بالخذلان بعد عرقلة السعودية لوديعة كويتية لليمن